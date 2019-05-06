التحقيقات الروسية: بدء فحص الصندوين الأسودين للطائرة المنكوبة

موسكو (أ ش أ)

قالت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية سفيتلانا بيترينكو، إنه تم أخذ عينات من وقود خزانات الطائرة المنكوبة التى احترقت أمس الأحد بموسكو، إضافة إلى التسجيلات الصوتية للمحادثات مع خدمة التحكم، وتسجيلات كاميرات المراقبة، مضيفة أنه سيتم تحديد فحوصات الحامض النووى، للتعرف على الضحايا قريبا.

جاء ذلك فى بيان صحفى للجنة اليوم الإثنين.

يذكر أنه تم استخراج صندوق التسجيلات الصوتية، وصندوق البيانات الأسودين التابعين لطائرة "سوبر جيت -100" التى تعرضت لحريق فى مطار شيريميتيفو بموسكو، وإعلن أنهما بحالة جيدة ويمكن قراءة بياناتهما.

وكانت لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية قد أعلنت عن مقتل 41 شخصا فى حادث اندلاع الحريق بالطائرة، خلال تنفيذها عملية هبوط اضطرارى فى مطار شيريميتيفو، عقب انطلاقها فى رحلة من العاصمة موسكو إلى مدينة مورمانسك فى روسيا.