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"اضحك مع أردوغان".. يتهم دول حلف الناتو بدعم الإرهاب (فيديو)

الإثنين، 06 مايو 2019 05:35 م
"اضحك مع أردوغان".. يتهم دول حلف الناتو بدعم الإرهاب (فيديو) اردوغان
كتبت : دينا الحسيني
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في الوقت الذي تصدرت عدد من وكالات الأنباء العالمية الأخبار التي ترصد الدور التركي من بعد 25 يناير حتى الآن في دعم وتمويل التنظيمات التكفيرية المسلحة أبرزها جبهة النصرة بسوريا التي كانت تتلقى الأوامر من أنقرة وتمول من قطر، وكانت تقتل ملايين الأكراد في شمال سوريا، هذا عن الدور التركي في سوريا.

أما عن الدور التركي في ليبيا مؤخرأً فقد سارعت تركيا بدعم المليشيات داخل طرابلس بالسلاح عن طريق إرسال شحنات لحكومة الوفاق وآخرها الدعم العسكري الذي أرسله أردوغان لفايز السراج والإمداد العسكري بالأسلحة كالسفينة التركية التي تم ضبطها وكانت محملة بأسلحة خفيفة وثقيلة وقنابل كانت في طريقها إلى جماعات السراج التي تواجه الجيش الوطني الليبي.

هذا الدعم التركي الواضح للمليشيات الليبية يأتي من خلال تنسيق بين أنقرة والدوحة للاستيلاء على النفط الليبي بمعاونة المليشيات والتنظيمات التكفيرية أمثال القاعدة وداعش، فضلاً عن قيام تركيا بإيواء العناصر الإرهابية المطلوبة وتوفير ملاذ أمن لهم، ودور جهاز الاستخبارات التركي المشبوهة للعبث بأمن الدول المستقرة عن طريق تجنيد كتائب إليكترونية للتحكم في توجهات الرأي العام على السوشيال ميديا.

 

 


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الإرهاب




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