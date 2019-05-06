ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود 6 قطاعات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.4% رابحا عدد 23.06 نقطة ليغلق عند مستوى 5731.91 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% رابحاً عدد 20.86 نقطة ليغلق عند مستوى 6190.64 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.58% رابحاً عدد 27.96 نقطة ليغلق عند مستوى 4845.34 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 65.9 مليون سهم بقيمة 13.6 مليون دينار كويتى عبر 3316 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 23.24%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.84%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.82%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.02%.

وجاء سهم "الأنظمة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 23.24%، تليه تمدين بنسبة 10%، ثم المنتجعات بنسبة 9.14%، فيما تصدر سهم "بيت الطاقة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.73% ثم أموال بنسبة 10%، ثم بورتلاند بنسبة 9.77%