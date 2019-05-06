إصابة ابن صاحب مقهى على يد سايس جراج فى مشاجرة بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإمبابة، مما أسفر عن إصابة ابن صاحب مقهى نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بين 3 أشخاص، اعتدى خلالها سايس جراج سيارات على إبن صاحب مقهى بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.