حالة الطقس اليوم الأحد 5/5/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، ففى يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود البلاد طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وإن ظل لطيفا على السواحل الشرقية نهارا لطيفا ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من السنة بحدود 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس ما بين ربيعي دافئ إلى حار نسبياً في أغلب المناطق خاصة مع ساعات الظهيرة والعصر، وتظهر تدريجياً كميات من السحب العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول عصراً إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً: ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس ويكون الطقس أكثر دفئاً مقارنة بالليالي الماضية، وتظهر كميات من السحب العالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة ، ويسود جو حار الى شديد الحرارة في كافة المناطق خاصة الغورية منها. وتكون الحرارة أعلى من معدلها السنوي لشهر أيار بحدود الأربعة درجات مئوية. ليلاً تنخفض الحرارة قليلاً مع بقاء الحرارة عالية نسبياً. الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية.