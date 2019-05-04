وزير الداخلية مهنئا السيسى بحلول رمضان: نؤمن مسيرة أمتنا نحو التقدم والنماء

كتب محمود عبد الراضى

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء بالبرقية:"بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم يُشرفنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة.. سائلين المولى جلت قدرته أن يكلل مسيرتكم الوطنية المُخلصة بالتوفيق والسداد، يهل علينا هذا الشهر الكريم فى كل عام .. لتتجلى فيه فيوض من البركات ولترتقى فيه الأنفس بذكر الرحمن.. واليوم يطل علينا وقد أعلنت الأمة المصرية فى إجماع كاسح.. عزمها على بلوغ مسيرتها مراتب المجد وسعيها رغم كيد الحاقدين.. نحو مستقبل مفعم بالأمن والازدهار لشعب مصر العظيم.. سيادة الرئيس.. لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة فبادلتك الأمة المصرية حباً ووفاءً .. ونحن فى هيئة الشرطة على عهدنا نمضى بقيادتكم بعزيمة لا تلين.. لتأمين مسيرة أمتنا نحو التقدم والنماء .. ليحصد الشعب المصرى العظيم ثمار التنمية والرخاء.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور على عبدالعال "رئيس مجلس النواب".. جاء بها :"يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم والوكلاء ولجميع السادة أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المُعظم ونحن إذ نستقبل هذا الشهر الكريم نستوحى من نفحاته العزم الأكيد لمواصلة التعاون والتكامل بين أركان الدولة المصرية.. لمواجهة التحديات والإنتصار لإرادة الشعب المصرى العظيم .. فى معارك البقاء والتنمية والرخاء ،حفظ الله مصرنا الغالية.. وهيأ لها مزيداً من الرفعة والتقدم والنماء .. وكل عام وسيادتكم بخير.

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء" جاء بها :"بمشاعر يملؤها الإعتزاز والتقدير لشخصكم الكريم أتشرف وهيئة الشرطة أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .. داعياً المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد وأن يُعيد علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية .. هذه الأيام الكريمة ونفحاتها الروحانية باليمن والخير والبركات ،حفظكم الله وحفظ مصرنا الغالية .. وجعل دوماً نصرته لمسيرتها الوطنية نحو النماء والإزدهار ماضية.. وتأييده لجهود وتضحيات أبنائها المخلصين نافذة وغالبة.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير .

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى".. جاء بها " بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .. أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات ، تستقبل الأمة الإسلامية هذه المناسبة المباركة فى كل عام .. والتى تتعطر فيها القلوب بذكرى المولى جل فى علاه .. وترتقى فيها الأنفس وتبتعد عما سواه .. ونحن إذ نرجو أن تكون هذه القيم دافعاً لنا على مواصلة العطاء والتكاتف والفداء .. لرفعة وطننا فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه لنبتهل للمولى جلت قدرته أن يُعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات ، عاشت قواتنا المسلحة مهداً للبطولات وعريناً للأبطال وحفظ الله مصر واحة للخير والأمان .. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" جاء بها :"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. مبتهلين إلى المولى جل وعلا أن يجعله شهر خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا المصرى العظيم .. وسائر شعوب أمتنا العربية والإسلامية .. حفظ الله مصر واحةً للخير والأمان .. وكل عام وسيادتكم بخير.

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر..جاء بها : "بمشاعر ملؤها التوقير لشخصكم الكريم أتشرف أن أبعث لفضيلتكم بأسمى عبارات التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم .. راجين المولى جلت قدرته أن يعيد علينا هذا الشهر العظيم بالخير واليمن والبركات .. وليبقى أزهرنا الشريف لعصور عديدة ولأزمنة مديدة حصناً منيعاً لتأمين تراث وحاضر ومستقبل الأمة الإسلامية .. يحمل فى ضميره قيم الإعتدال والسماحة والوسطية .. وكل عام وفضيلتكم بخير.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية".. جاء بها "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نتقدم لشخصكم الكريم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. داعياً المولى القدير أن يعيد على فضيلتكم هذه المناسبة الكريمة بموفور الصحة ودوام التوفيق .. وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من الخير واليمن والبركات.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .. وكل عام وفضيلتكم بخير .

وارسل وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة " وزير الأوقاف" جاء بها :"يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. وإننا إذ نعتز بهذا الشهر الفضيل الذى تتجسد فيه قيم الصبر والمثابرة والعطاء ، فإننا ندعو المولى جل فى علاه أن يجعله شهراً مباركاً على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية.. وكل عام وفضيلتكم بخير.

وأرسل محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود ومعاونى الأمن والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية – بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ،جاء بها:"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة من القيادات والأبناء الضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود ومعاونى الأمن والخفراء والمجندين ، يسرنى أن أعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ،ونحن إذ نستقبل هذا الشهر الكريم بما يحمله من نفحات الصبر والإيمان والدعوة لقيم الإيثار والفداء ، لنجد فيه مناسبة لتأكيد العهد والوعد بمواصلة بذل المزيد من العطاء والجهد ، لتأمين حاضر أمتنا ومستقبلها نحو التنمية والنماء والرخاء ، ونرجو من المولى عز وجل الجزاء مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية .. وكل عام وأنتم جميعاً بخير.