وزير الداخلية لنظيره التنزانى: حريصون على تطوير التعاون الأمنى بين البلدين

كتب محمود عبد الراضي

إستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كانجى لوجولا وزيـر الشئـون الداخليـة بجمهـورية تنـزانيا المتحدة الذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد أمنى من كبار معاونيه.

وتم خلال اللقاء إستعراض أوجه التعاون بين الجانبين وأساليب تدعيمها فى مجالات الأمن المختلفة ، حيث أعرب الوزير التنزانى عن تقديره للدور البارز الذى تقوم به أجهزة الشرطة المصرية وبخاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية ، مبدياً رغبته فى توسيع قاعدة إستفادة أجهزة الشرطة فى بلاده من الخبرات الأمنية والتدريبية المتقدمة بوزارة الداخلية المصرية فى عدد من المجالات .

وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا مشيراً إلى أهمية تطوير مجالات التعاون الأمنى بين البلدين فى ضوء الروابط التاريخية والقواسم المشتركة التى تجمعهما ، كما أعرب عن استعداد الوزارة لتعزيز أطر التعاون الشرطى بين الجانبين وبخاصة فيما يتصل بتدريب الكوادر التنزانية فى كافة المجالات الأمنية المطلوبة إنطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على دعم رسالة الأمن والإستقرار فى الدول الإفريقية الصديقة وفى إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية - فى ضوء رئاستها للإتحاد الإفريقى - من إهتمام بالغ بالإنفتاح والتعاون مع دول القارة .

وفى نهاية اللقاء قام وزير الداخلية ونظيره التنزانى بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى الداخلية فى مجال الحماية المدنية ترتكز على تبادل الخبرات الأمنية والتدريبية بين جهات الإختصاص فى البلدين بما يعكس إلتزام وزارة الداخلية المصرية بتطوير أوجه التعاون الأمنى مع الدول الإفريقية خلال الفترة القادمة لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة التى تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية، وحضر اللقاء السفير التنزانى بالقاهرة .



توقيع مذكرة تفاهم



جانب من الحضور



جانب من اللقاء



وزير الداخلية المصري



وزير الداخلية ونظيره التنزاني