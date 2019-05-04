محافظ القليوبية: الدولة تهتم بسرعة القضاء على أمراض سرطان الثدى واعتبرتها مشكلة قومية

القليوبية إبراهيم سالم

شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بورشة عمل لجراحات أمراض سرطان الثدى للسيدات، والتى نظمتها كلية الطب جامعة بنها بحضور الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب بجامعة بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمر شريف عمر استاذ جراحة أمراض الثدى بالقصر العيني، والمشاركين بالحملة بجامعة بنها.

وأكد محافظ القليوبية خلال كلمته بالورشة، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تهتم بسرعة القضاء على المشكلة القومية من خلال إعلان تدشين حملة القضاء على أمراض سرطان الثدي، مشيرا إلى أن مصر ستحدث طفرة بإنشاء عدد من المراكز المتخصصة فى الكشف وعلاج سرطان .

وأوضح محافظ القليوبية، أن المحافظة لن تدخر جهدا لدعم الجامعة ممثلا فى كلية الطب ومستشفياتها الجامعية فى حملة القضاء على أمراض سرطان الثدي، والمساهمة فى وضع خطة متكاملة للتعامل مع سرطان الثدي.

وفى ختام كلمته وجه المحافظ، الشكر لجامعة بنها وكلية الطب والمستشفيات الجامعية والفريق المشارك بالحملة على تحملهم عبئ الكشف والعلاج، متمنيا لهم النجاح فى الحملة.

ومن ناحيته أكد الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب بجامعة بنها، أن المستشفى الجامعى ستعمل بكافة الجهود على نجاح الحملة، والعمل على تخصيص مكان مناسب للوحدة داخل المستشفى الجامعي، مع عمل دعاية للوحدة لجميع المترددين على المستشفي.