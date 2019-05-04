لأولياء الأمور.. تعرف على أماكن مدارس يابانية جديدة تدخل الخدمة × 7 معلومات

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداءً من العام الدراسى المقبل 2019/2020.

"اليوم السابع" يقدم فى 7 معلومات أعداد المدارس وأماكنها المقرر دخولها الخدمة:



1- يبلغ عدد المدارس اليابانية 40 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل العام الدراسى 2018/2019 إضافة إلى 5 مدارس ستدخل الخدمة العام الدراسي الجديد.

2- يجرى افتتاح المدارس بمحافظات كفر الشيخ.

3 - مدرسة جديدة تدخل الخدمة فى محافظة الدقهلية.

4- تستقبل محافظة دمياط العام المقبل مدرسة يابانية جديدة.



5- وتحظى محافظة سوهاج بمدرسة جديدة تدخل الخدمة.

6- كما سيتم افتتاح مدرسة مصرية يابانية فى محافظة أسوان.

7- كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت عن فتح باب التقديم للطلاب في المدارس اليابانية للعام الداراسي الجديد الأربعاء 1 مايو 2019، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس اليابانية.