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لأولياء الأمور.. تعرف على أماكن مدارس يابانية جديدة تدخل الخدمة × 7 معلومات

السبت، 04 مايو 2019 09:00 ص
لأولياء الأمور.. تعرف على أماكن مدارس يابانية جديدة تدخل الخدمة × 7 معلومات د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداءً من العام الدراسى المقبل 2019/2020.
 

"اليوم السابع" يقدم فى 7 معلومات أعداد المدارس وأماكنها المقرر دخولها الخدمة:


 

1- يبلغ عدد المدارس اليابانية 40 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل العام الدراسى 2018/2019 إضافة إلى 5 مدارس ستدخل الخدمة العام الدراسي الجديد.
 
2-  يجرى افتتاح المدارس بمحافظات كفر الشيخ.
 
3 - مدرسة جديدة تدخل الخدمة فى محافظة الدقهلية.
 
4- تستقبل محافظة دمياط العام المقبل مدرسة يابانية جديدة.
 
5-  وتحظى محافظة سوهاج بمدرسة جديدة تدخل الخدمة.
 
6- كما سيتم افتتاح مدرسة مصرية يابانية فى محافظة أسوان. 
 
7- كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت عن فتح باب التقديم للطلاب في المدارس اليابانية للعام الداراسي الجديد الأربعاء 1 مايو 2019، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس اليابانية.

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