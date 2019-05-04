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غدًا.. أخر موعد لاستقبال المواطنين بمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان بمدينة نصر

السبت، 04 مايو 2019 03:00 ص
غدًا.. أخر موعد لاستقبال المواطنين بمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان بمدينة نصر سوبر ماركت أهلا رمضان
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أخر يوم لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، غدًا الأحد، بعدما كان مقررًا أن أخر موعد للمعرض اليوم السبت، حيث يتم طرح كافة منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30% فى حين ستستمر فروع المعرض فى كافة المحافظات فى استقبال المواطنين حتى بعد دخول شهر رمضان الكريم، طالما أن هناك توافد من المواطنين على المعارض لشراء كافة احتياجاتهم من السلع الاساسية خاصة منتجات السكر والزيت والمكرونة وياميش رمضان.

 

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد استمرار عمل فروع معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بالمحافظات المختلفة وفقًا لاحتياجات كل منطقة طالما أن هناك توافد من قبل المواطنين على هذه الفروع لشراء احتياجاتهم من السلع وكافة المنتجات الاخرى، كما وجه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار مد فروع المعرض بالمحافظات المختلفة بالسلع الغذائية وجميع المنتجات خاصة اللحوم والسلع الاساسية بالتعاون مع الغرف التجارية لتلبية احتياجات المواطنين.

 


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