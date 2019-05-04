صور.. خطة لتأمين محطات المياه وطوارئ لمواجهة مشكلات الصرف بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعدت شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى خطة انتشار داخل مدينة الإسماعيلية، تحسبًا لظهور أية مشاكل طارئة.

وتستعد الإسماعيلية لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى لافتتاح العديد من المشروعات القومية أهمها أنفاق قناة السويس بالإضافة إلى العديد من الكبارى والمحاور الجديدة.

وقام اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة لمياه الشرب بتفقد أماكن انتشار سيارات النافورى ومواجهة السيول، حيث تمركزت فى مناطق بداية طريق البلاجات ونادى الملاحة والدوحة وطريق بورسعيد، بالإضافة إلى تأمين محطات الشرب والصرف الصحى وتوفير مولدات كهربائية إضافية.

وقالت الدكتورة عبير خليل، المتحدث الرسمى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إن اللواء عبدالحميد عصمت، أعطى توجيهات مشددة برفع درجة الطوارئ مع مزيد من اليقظة لسرعة الإبلاغ عن اية اعطال مفاجئة بأنحاء مدينة الاسماعيلية بالإضافة الى سرعة انتقال فريق الصيانة والاستجابة الفورية للبلاغات التى يتلقاها الخط الساخن على مدار الـ24 ساعة .

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