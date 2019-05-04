video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 06:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. خطة لتأمين محطات المياه وطوارئ لمواجهة مشكلات الصرف بالإسماعيلية

السبت، 04 مايو 2019 05:35 م
صور.. خطة لتأمين محطات المياه وطوارئ لمواجهة مشكلات الصرف بالإسماعيلية اللواء عبدالحميد عصمت
الإسماعيلية - السيد فلاح
إضافة تعليق

أعدت شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى خطة انتشار داخل مدينة الإسماعيلية، تحسبًا لظهور أية مشاكل طارئة.

وتستعد الإسماعيلية لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى لافتتاح العديد من المشروعات القومية أهمها أنفاق قناة السويس بالإضافة إلى العديد من الكبارى والمحاور الجديدة.

وقام اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة لمياه الشرب بتفقد أماكن انتشار سيارات النافورى ومواجهة السيول، حيث تمركزت فى مناطق  بداية طريق البلاجات ونادى الملاحة والدوحة وطريق بورسعيد، بالإضافة إلى تأمين محطات الشرب والصرف الصحى وتوفير مولدات كهربائية إضافية.

وقالت الدكتورة عبير خليل، المتحدث الرسمى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إن اللواء عبدالحميد عصمت، أعطى توجيهات مشددة برفع درجة الطوارئ مع مزيد من اليقظة لسرعة الإبلاغ عن اية اعطال مفاجئة بأنحاء مدينة الاسماعيلية بالإضافة الى سرعة انتقال فريق الصيانة والاستجابة الفورية للبلاغات التى يتلقاها الخط الساخن على مدار الـ24 ساعة . 

 

09cc9df0-c037-451e-80da-58b20a4b7682

09cc9df0-c037-451e-80da-58b20a4b7682

 

65a5f93b-700e-4004-8539-1969bc7278ae
65a5f93b-700e-4004-8539-1969bc7278ae

 

d6debee9-afd2-46f3-bde0-04557547defb
d6debee9-afd2-46f3-bde0-04557547defb

 

IMG_7477
IMG_7477

 

IMG_7478
IMG_7478

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مياه القناة ترفع حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال شهر رمضان

مياه الشرب

الصرف الصحى

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه




لا تفوتك
التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة