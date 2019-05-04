صور.. اشتباكات وكر وفر بين شرطة فنزويلا والمعارضة وارتفاع فى أعداد القتلى

كتب : أحمد علوى - تصوير رويترز

شهدت العاصمة الفنزويلية كاركاس اليوم الجمعة، تظاهرات كبيرة فى مختلف الانحاء احتجاجا على النظام الحاكم فى البلاد، ووصلت الاوضاع على اشتباكات دموية بين قواتالشرطة الفنزويلية والمعارضة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شامداسانى، أن المكتب وثّق مقتل 49 متظاهراً خلال الاحتجاجات الجارية فى فنزويلا منذ بداية عام 2019.

وأضافت شامداسانى -فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة- أن المكتب تلقى معلومات حول إصابة 239 متظاهرا منهم ما لا يقل عن 18 بالأسلحة النارية.

بينما أفادت الحكومة الفنزويلية بأن ما لا يقل عن ثمانية من أفراد قوات الأمن أصيبوا بالأسلحة النارية، وفى نفس الوقت تلقى المكتب الأممى تقارير عن حدوث 240 حالة احتجاز على الأقل فى سياق المظاهرات فى عدة ولايات من بينهم 17 قاصرا.