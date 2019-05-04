رئيس الوزراء يلتقى رئيس شركة أورانج بى جلوبال المتخصصة فى زراعة البرتقال

كتبت هند مختار

رئيس الشركة: نتطلع للتوسع فى استثماراتنا وزراعة 10 آلاف فدان بالبرتقال وإقامة مصانع متخصصة فى مجالات التصنيع الغذائى المرتبطة به

مدبولى يكلف وزير التموين بالتنسيق مع محافظى البحيرة والوادي الجديد لاختيار أنسب المواقع التى تلائم مشروع الشركة لبدء التنفيذ

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم كريستوس باباديميتر، رئيس ومؤسس شركة اورانج بى جلوبال المتخصصة فى زراعة البرتقال والصناعات الغذائية المرتبطة به. وحضر اللقاء الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وخلال الاجتماع أعرب رئيس شركة أورانج بى جلوبال عن تطلع الشركة للتوسع فى استثماراتها فى مصر من خلال زراعة 10 آلاف فدان بالبرتقال، وإقامة مصانع متخصصة فى مجالات التصنيع الغذائى المرتبطة بالبرتقال، وتصدير المنتجات لأسواق دول العالم.

وأضاف رئيس الشركة أنهم قاموا فى عام 2010 بإنشاء مصنع تجريبي لإنتاج عصير البرتقال فى مدينة السادات، وأن مناخ الاستثمار الحالى فى مصر، وما شهدته من تطورات اقتصادية إيجابية فى الفترة الماضية يشجعهم على المضى قدماً فى توسيع استثماراتهم فى مصر.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بهذا التوجه من جانب الشركة، مؤكداً تشجيع الحكومة لهذه الاستثمارات. كما كلف وزير التموين بالتنسيق مع محافظى البحيرة والوادي الجديد لاختيار أنسب المواقع التى تلائم مشروع الشركة، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء المشروع فى أقرب وقت ممكن.