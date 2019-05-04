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حالة الطقس اليوم السبت 4/5/2019 فى مصر والدول العربية

السبت، 04 مايو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 4/5/2019 فى مصر والدول العربية طقس - ارشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت  ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

 

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا 

على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن 

 

نهاراً

 

تبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام.

ويكون الطقس ربيعياً لطيفاً الى معتدل بوجه عام.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

 

ليلاً

 

تبقى درجات الحرارة منخفضة نسبةً لهذا الوقت من العام ولا سيّما في السهول الشرقية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

 

 

الطقس فى فلسطين 

 

 يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها دون المعدل السنوي لهذا الوقت من العام بقليل ، ويسود جو دافئ وربيعي معتدل. الرياح تكون شمالية الى شمالية غربية خفيفة السرعة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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