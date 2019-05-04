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تجديد حبس السايس المتهم بقتل ربة منزل لسرقتها فى مدينة نصر

السبت، 04 مايو 2019 12:33 م
تجديد حبس السايس المتهم بقتل ربة منزل لسرقتها فى مدينة نصر المجنى عليها
كتب كريم صبحى
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قرر قاضى بمحكمة مدينة نصر تجديد حبس السايس المتهم بقتل ربة بمدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيق.

واعترف المتهم فى التحقيقات بمروره بضائقة مالية فقرر سرقة شقة المجنى عليها وطعنها بالسكين، خوفا من افتصاح أمره ثم فر هاربا.

وكان قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغا بالعثورعلى جثة ربة منزل تبلغ من العمر 34 عاما بداخل مسكنها، وبها جروح طعنية متفرقة بالجسم، والعثور على سكين بدورة المياه.

وبتشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الحادث، وتبين أنه سايس يعمل بالشارع محل سكن المجنى عليها، ومقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أن المجنى عليها طلبت منه تنظيف سيارتها والصعود إلى شقتها عقب ذلك لإعطائه وجبة غذاء وعقب صعوده وفتحها باب الشقة ثم توجهها لإحضار الوجبة دخل المتهم خلفها واستل سكينا من المطبخ وطعنها بأماكن متفرقة واستولى على هاتفى محمول ومبلغ 300 جنيه، أثناء ذلك سمع طرقا بباب الشقة فقام بالقفز من الشرفة فسقط على مخزن خلف العقار ونتج عن ذلك إصابته بكسر بالساقين، وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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