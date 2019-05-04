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تأجيل محاكمة 37 إخوانيًا فى أحداث العدوة لـ24 يونيه المقبل

السبت، 04 مايو 2019 05:28 م
تأجيل محاكمة 37 إخوانيًا فى أحداث العدوة لـ24 يونيه المقبل جنايات المنيا - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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أجلت اليوم السبت محكمة جنايات المنيا برئسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون ومحمود حسين إعادة محاكمة 37 من عناصر الإخوان إلى جلسة 24 من شهر يونيه المقبل، للاطلاع على التقريرالخاص بالمتهم السادس والعشرين.

 وكانت ذات المحكمة قد أصدرت أحكامًا متفاوتة تراوحت بين الإعدام والمؤبد والبراءة فى آواخر سبتمبر من العام الماضى فى اقتحام قسم شرطة العدوة بينهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية.

وتم القبض على البعض والبعض يتم إعادة اجراءات محاكمتهم من الخارج بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنف والشغب وتخريب منشات عامة، وقتل رجل شرطة إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

 


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