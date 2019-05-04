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اليوم..انطلاق ماراثون امتحان الصفوف والنقل للتيرم الثانى بتعليم جنوب سيناء

السبت، 04 مايو 2019 08:13 ص
اليوم..انطلاق ماراثون امتحان الصفوف والنقل للتيرم الثانى بتعليم جنوب سيناء امتحانات - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أنه ستبدأ اليوم السبت، امتحانات الصف الثاني والثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 4 /5 / 2019 وتنتهي الأحد 5 / 5/ 2019 م بإجمالي عدد للصف الثاني 3409 تلاميذ، وإجمالي عدد للصف الثالث الابتدائي  3220 تلميذا وتلميذة.

وعن امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، فمن المقرر أن تبدأ الاثنين 6 / 5 /2019 وتنتهي الخميس 9 / 5 /2019 بإجمالي عدد للصف الرابع (3121 تلميذا وتلميذة) وعدد إجمالي للصف الخامس (2936 تلميذا وتلميذة )وعدد للصف السادس ( 2934 تلميذا وتلميذة ) بإجمالي كلي للمرحلة الابتدائية (19402 تلميذا وتلميذة).

فيما تبدأ امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية أيضا اليوم السبت 4 / 5 /2019 وتنتهي الخميس 9 /5/ 2019 م بإجمالي عدد للصف الأول الإعدادي ( 2858 تلميذا وتلميذة) للرسمي واللغات والخاص والصف الثاني الإعدادي بإجمالي (2514 تلميذا وتلميذة).

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية  السبت 11 / 5 /2019م وتنتهي الخميس 16 / 5 /2019 بإجمالي عدد (2487 تلميذا وتلميذة ) ليكون الإجمال الكلي بصفوف النقل الإعدادي والشهادة الإعدادية (7861) تلميذا وتلميذة.

وأما امتحانات الثانوي العام الصف الثاني الثانوي فتبدأ 4 / 5 /2019 وتنتهي 12 / 5 / 2019 م

وكانت بدأت امتحانات الثانوي الفني صفوف النقل الثلاثاء 16 / 4 / 2019 وتنتهي 5 / 5 / 2019 م

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم التأكيد على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب داخل اللجان واتباع التعليمات الوزارية ذات الصلة مع التواصل الدائم مع غرفة العمليات بالمديرية إذا استدعى الأمر.


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