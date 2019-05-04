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"الزراعة" تعلن عن استلام 43 ألف طن قمح بشون الدقهلية

السبت، 04 مايو 2019 11:26 م
"الزراعة" تعلن عن استلام 43 ألف طن قمح بشون الدقهلية قمح - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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أكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه تم استلام 43233 طن قمح حتى الآن داخل الشون وصوامع المحافظة المجهزة لاستقبال المحصول من الفلاحين.

 

وأكد الحضرى، أن عمليات التوريد تسير بسهولة ويسر، مضيفًا أن عملية التوريد فى ازدياد مستمر نظرًا لحصاد الفلاحين للمحصول مع ارتفاع درجات الحرارة واكتمال نضج المحصول داخل الأراضى.

 

ولفت إلى أنه من المتوقع توريد 230 ألف طن هذا العام، من إجمالى مساحة 228584 فداناً المزروعة بالمحافظة، موضحاً أن عدد الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى بلغت 20 شونة بسعة 31300 طن، و5 هناجر 6720 طنًا، وشركة مطاحن شرق الدلتا بـ24 خلية بإجمالى 83400 طن، الشركة المصرية الصوامع بإجمالى 27 خلية بإجمالى 135000 طن.

 


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