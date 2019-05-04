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الحكومة الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف العدوان على غزة

السبت، 04 مايو 2019 05:27 م
الحكومة الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف العدوان على غزة محمد إشتية رئيس الحكومة الفلسطينية
غزة /أ ش أ/
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دعت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد إشتية، اليوم السبت، الأمم المتحدة إلى التدخل الفورى والعاجل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلى على سكان قطاع غزة.

وأكدت الحكومة - فى بيان اليوم - أنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلى المتدحرج ضد قطاع غزة، وما نجم عنه من استهداف للمدنيين العُزل، وضرب للبنية التحتية لإبقاء القطاع فى حالة إرباك دائم بهدف إعاقة جهود إعادة الإعمار وتعطيل إطلاق المشروعات التنموية لمساعدة أهلنا فى القطاع.

واستنكرت الحكومة بأشد عبارات الشجب والإدانة العدوان المستمر، وطالبت الأمم المتحدة لتحمّل مسؤولياتها بالتدخل الفورى لوقفه، وتوفير الحماية للشعب الذى يتعرض لمختلف أنواع العدوان بالقصف فى قطاع غزة.

ومن جهة أخرى، قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلى إغلاق بحر غزة أمام الصيادين الفلسطينيين، وذلك ضمن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق الصيادين فى القطاع.

وقالت نقابة الصيادين، فى تصريح صحفي، "تم إبلاغنا كنقابة للصيادين عن طريق وزارة الزراعة ممثلة بالثروة السمكية بواسطة المهندس جهاد صلاح، بأن الاحتلال منع العمل فى البحر بتاتا أمام الصيادين".. مضيفة "أن هذا العمل الإجرامى من قبل الاحتلال بحق الصيادين يضاف إلى جرائمه بحق غزة وسكانها فى هذه الأحداث".

 


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