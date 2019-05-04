الأعلى للإعلام يفتح ملفات 76 قناة فضائية بسبب سرقة مسلسلات وبث إعلانات مخالفة

كتب ــ محمد السيد

بدأ منذ قليل، الاجتماع الذى تعقده لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي رئيس اللجنة وعضو المجلس، وحضور صالح الصالحي مقرر اللجنة وعضو المجلس، لفتح ملف مخالفات 76 قناة فضائية متهمة بسرقة مسلسلات وإذاعتها دون وجه حق أو الحصول علي سند بث من ملاكها، وبث إعلانات مخالفة للمعايير ومنتجات طبية غير مرخصة، وتأتى فى مقدمة القنوات أبل وفاميلي والساعة.

شملت المخالفات انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية وبرامج طبية لم تلتزم بالقانون والقواعد المهنية، ويأتي الاجتماع استكمالا للتحقيقات التي تقوم بها لجنة الشكاوي، وتشمل تقارير لجنة الرصد التي وثقت المخالفات بالإضافة الي التقارير الرسمية الواردة من جهاز حماية المستهلك وشكاوي الشركات المنتجة.