وقال رﺋﻴﺲ ﺨﻠﻴﺔ الصقور وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي - في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن "ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ تمكنت من قتل الإرهابي عبدالغفور عبدالله كرموش المسؤول ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺸﺮات الأﺑﺮﻳﺎء ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ الموصل وﺗﻠﻌﻔﺮ"، مضيفا أنه تم نصب كمين له ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺗﻠﻌﻔﺮ.

وأضاف البصري أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دﻗﻴﻘﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻟﻌﺪة ﺷﻬﻮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻣﺼﺎدر اﻟﺨﻠﻴﺔ، مشيرا إلى أن العملية التي أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ (ﻣﺨﺎﻟﺐ اﻠﻤﻮت) ﻧﻔﺬﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ واﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ داﻋﺶ الإرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺬﻳﻦ دﺧﻠﻮا اﻟﺒﻼد ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ بغية إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى.

وأكد البصري أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺈﺳﻨﺎد اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟـ15 ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻋﻤﻠﻴﺎت الحشد اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ نينوى، موضحا أن أﺣﺪ ﻣﺮاﻓﻘﻲ الإرهابي ﻛﺮﻣﻮش قام بتفجير ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

يذكر أن خلية الصقور الاستخبارية تنفذ عمليات نوعية ضد قيادات كبيرة في تنظيم "داعش"، حيث يتم قتل عدد منهم واعتقال آخرين، كما أحبطت سابقا العديد من العمليات الإرهابية التي تستهدف المناطق الآمنة في البلاد.

وفى سياق آخر، قتل شاب وأصيب والده وامرأة، اليوم السبت، فى انفجار عبوتين ناسفتين شمال شرق بعقوبة.

وقال مصدر محلي في ديالى - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - إن عبوتين ناسفتين انفجرتا بالتزامن قرب منزل سكني في قرية المخيسة ضمن حوض الوقف شمال شرق بعقوبة، ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة والده وامرأة، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.