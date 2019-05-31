850 ماكينة غسيل كلوى تعمل بكامل طاقتها خلال العيد بالدقهلية

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن مديرية الصحة بالدقهلية، قامت برفع درجه الاستعداد بكافة وحدات الغسيل الكلوي التابعة لها وعددها 31 مركز للغسيل الكلوى بمختلف المراكز والقرى بالمحافظة، وسيستمر العمل بجميع الوحدات لتقديم الخدمة على مدار الساعة خلال فتره عيد الفطر المبارك .

وأشار وكيل الوزارة إلى أن محافظة الدقهلية تعد من أكبر محافظات الجمهورية في قدرتها على خدمة أكبر عدد من المرضى، حيث تتوفر بها أكثر من 850 ماكينة غسيل كلوي موزعة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وذكر أنه قد تم مؤخرا خلال العام الجاري إضافة وإحلال وتجديد ما يقرب من 100 ماكينة غسيل كلوي جديدة بتكلفة تقدر بحوالي 20 مليون جنيها لخدمة مرضى الفشل الكلوي بالمحافظة والبالغ عددهم 2750 مريض فقط على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن القدرة الإستيعابية لها تبلغ 3500 مريضا، لذا تم القضاء نهائيا على قوائم الإنتظار، مع توفير أماكن متاحة لإستيعاب الحالات الجديدة.

وأشار إلى تطوير العديد من الوحدات المختلفة مثل أجا، دماص، كلي ومسالك ميت غمر، منية النصر، المطرية، دكرنس ، الجمالية ، كوم النور، شربين، بلقاس ، المنصورة الدولي ، تمي الأمديد، المنزلة ، كفر الترعة، المعصرة، وتوسعة القدرة الاستيعابية بها، وإحلال وتجديد ما يقرب من 100 ماكينة لخدمة المرضى، وذلك حرصا على رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى أثناء فترة احتفالات عيد الفطر المبارك.