120 ساحة و مسجد بأسيوط لصلاة عيد الفطر المبارك .. تعرف عليهم

أسيوط ـ محمود عجمي

أعلن الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط،عن تخصيص 120 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بجميع مراكز ومدن المحافظة منهم 2 ساحة رئيسية بمدينة أسيوط.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، لـ"اليوم السابع": أنه سيتم تجهيز 120 ساحة على مستوى المحافظة بالمفروشات والسماعات المكبرة بخلاف المساجد المنتشرة بجميع القرى والمدن كما تم التنسيق مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة لاستغلال فناءات المدارس وملاعب مراكز الشباب كساحات للصلاة لافتًا أن جميع الساحات المخصصة تخضع لإشراف وزارة الأوقاف وتم إعداد كشوف بأسماء الخطباء والأئمة بواقع خطيب أساسي وآخر احتياطي بكل ساحة.

اليوم السابع ينشر اسماء وأماكن 120 ساحة خصصتهم مديرية أوقاف أسيوط لصلاة عيد الفطر المبارك.

1- أرض الملاعب - شارع المحافظة بحي شرق مدينة أسيوط

2- ناصر وأبو الجود - ميدان المنفذ بحي شرق مدينة أسيوط

3- شارع المكتبات - منطقة سيتي بحي غرب مدينة أسيوط

4- الجمعية الشرعية - شارع محمد علي مكارم بحي غرب مدينة أسيوط

5- النادي الرياضي بقرية موشا بمركز أسيوط

6- المدرسة الإعدادية بقرية الزاوية بمركز أسيوط

7- مركز شباب قرية ريفا بمركز أسيوط

8- مركز شباب قرية مسرع بمركز أسيوط

9- مسجد الرحمة بقرية منقباد بمركز أسيوط

10- النادي الرياضي بمركز منفلوط

11- مسجد الرحيم - الصهريج بمركز منفلوط

12- المسجد الكبير بقرية بني رافع

13- مسجد الرحمن بجزيرة الحواتكه

14- المسجد الشرقي الكبير بقرية بني مجد

15- مسجد السمانين بقرية ام القصور

16- مركز شباب قرية بني رافع

17- مسجد السلام البحري بقرية بني شقير

18- مركز شباب القوصية

19- الجمعية الزراعية بقرية بني زيد

20- الحبالصة شرق بمركز القوصية

21- الحبالصة غرب بمركز القوصية

22- مسجد الفردوس بقرية الانصار

23- مركز شباب قرية عرب الجهمة

24- مسجد السكاكرة بقرية مير

25- مسجد احمد محمد بقرية بني قرة

26- مسجد اسامة بن زيد قرية الشيخ عون الله

27- مسجد قرية بوق

28- مسجد عزبة فيومي

29- مسجد الهدايا الغنايم قبلي

30- مسجد ابوبكر الصديق بقرية العزايزة

31- مركز شباب قرية دير الجنادلة

32- الساحة الشعبية بالمشايعة بحري

33- مركز شباب حي بحري الغنايم

34- مسجد الصوفية الغنايم غرب

35- الساحة الشعبية بصدفا

36- النادي الرياضي بقرية الوعاضلة

37- النادي الرياضي بقرية اولاد الياس

38- مسجد السلطان الفرغل بمركز ابوتيج

39- مسجد عبدالمنعم رياض

40- المعهد الأزهري بقرية باقور

41- الجمعية الزراعية بقرية بني سميع

42- المدرسة الابتدائية بقرية الزيرة

43- المدرسة الابتدائية بقرية البلايزة

44- ساحة الاسعاف بقرية الفليو

45- شارع النيل - العوامة

46- مسجد عبدالرحمن باشا بقرية النخلية

47- ميدان ابوجبل بمركز ديروط

48- النادي الرياضي نزلة عبداللاه ديروط

49- مسجد العيسه بقرية العوامر

50- مسجد حماد بقرية العوامر

51- مسجد الخواتم بقرية الحوطا الغربية

52- المعهد الازهري بقرية الحوطا الشرقية

53- وابور المياه قرية ببلاو

54- مسجد المستشفي بقرية صنبو

55- مدرسة احمد عبدالمنعم بقرية مساره

56- مركز شباب قرية مساره

57- وابور المياه قرية خرفة

58- مسجد الرحمن غرب قرية قلانش

59- مسجد الرحمن شرق قرية قلانش

60- مدرسة الشهيد جعفر قرية مزينة

61- مسجد خليل قرية الكودية

62- مسجد الامير ديروط الشريف

63- مركز شباب ديروط الشريف

64- وابور المياه قرية المناشي

65- مدرسة حسن صابر نجع حسن صابر

66- مسجد الشهداء بالمطاوعة

67- مسجد اولاد عبدالروؤف قرية جرف سرحان

68- مسجد الجمعية الشرعية - المندرة

69- مسجد عمرو بن العاص - المندرة

70- مسجد انس بن مالك - حي السلام

71- المعهد الديني - ابو الهدر

72- مدرسة الشهيد كيلاني - الكوم الاخضر

73- مسجد نجع سويلم

74- مركز شباب الوسطى - الناصرية مركز الفتح

75- ساحة الفتح - الناصرية

76- ساحة اسيوط الجديدة

77- مركز شباب المعصرة

78- مسجد الكبير - بني زيد

79- مركز شباب قرية بني مر

80- البقيع - عرب مطير

81- مركز شباب ابنوب

82- مركز شباب كوم ابو شيل

83- مركز شباب عرب العوامر

84- مدرسة بني محمد الاعدادية

85- مركز شباب عرب القداديح

86- مسجد اولاد علي - السوالم البحرية

87- مركز شباب الحمام

88- ساحة بنك القرية

89- مركز شباب نزه قرار

90- السوق بقرية ام القصور

91- الفتح قرية بني مجد

92- مسجد التوحيد- قرية بني مجد

93- مسجد العيسلى - بني عدي القبلية

94- مسجد الخلفاء - بني عدي القبلية

95- مسجد عبد رب النبي - بني عدي

96- مسجد الرحيم - بني عدي

97- مسجد العدوي - بني عدي البحرية

98- مسجد عواجة الغربي

99- مركز شباب العتامنة

100- مسجد النشاونة - عرب العمايم

101- المدارس قرية عرب العمايم

102- مسجد نجع نصير

103- مسجد نجع مسعود

104- مسجد الشيخ عبدالله - مركز البداري

105- المدارس البداري

106- الزنايتة بالبداري

107- مركز شباب العقال

108- مركز شباب نجوع المعادي

109- مسجد اولاد غلاب - النواورة

110- منشأة البداري

111- النواصر بالبداري

112- مسجد نور الايمان

113- مركز شباب منشأة البداري

114- مسجد الشيخ سالمان

115- مركز شباب العقال القبلي

116- وابور المياه قرية النواورة

117- مركز شباب ساحل سليم

118- مسجد ابوبكر الصديق العفادرة

119- مسجد الخليلي بالعونة

120- مركز شباب الشامية