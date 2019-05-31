112 لجنة عادية و2 للسجن والمتفوقين خلال امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب - سارة الباز

أنهت مديرية التربية والتعليم كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2018/2019.

وأكد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه تم الاتفاق على برتوكول تعاون مع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتي تتضمن مديريات الأمن، والصحة، والكهرباء، والتموين كل فى اختصاصه، لتتولى مديرية الأمن مهمة تأمين اللجان الامتحانية، ومركز توزيع الأسئلة، وتوفير طبيب أو زائرة صحية لكل لجنة من قبل مديرية الصحة، وتوفير احتياجات الملاحظين المقيمين بالاستراحات من قبل مديرية التموين.

وأشار إلى تجهيز 44 استراحة منها 27 للمراقبين من الرجال، و 17 للمراقبات من السيدات، وتجهيز لجان الامتحان بالمراوح والإضاءة الكافية، وتنفيذ صيانة كاملة بكل اللجان لدورات المياه وتزويدها بالمنظفات.

وأكد على رؤساء اللجان بضرورة الحزم ومنع الغش بكل صوره، وتوفير الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان ، ومنع اصطحاب و استخدام التليفون المحمول للطلبة والملاحظين داخل اللجنة، ووضع التعليمات الامتحانية واللوائح الإرشادية للجنة فى مكان بارز وواضح للجميع، لتسهل على الطلبة معرفة لجانهم.

يذكر أن السبت الموافق 8 مايو 2019 هو موعد بدء امتحانات الثانوية العامة، وتنتهى 3 يوليو المقبل، يؤدى الامتحان 43 ألف و 632 طالب وطالبة، من بينهم 14 ألف و 642 طالب بالقسم الأدبي، و 20088 طالب بالقسم العلمي علوم، و 8470 طالب بالقسم العلمي رياضيات، و 9369 طالب منازل، و 465 طالب خدمات، أمام 114 لجنة، منها 112 لجنة عادية، ولجنة السجن، بالإضافة إلى لجنة المتفوقين بجمصة.