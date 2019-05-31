"100 مليون صحة " تحدد 7 نصائح للوقاية من ضربات الشمس وارتفاع الحرارة

قدمت حملة 100 مليون صحة ، سلسلة من النصائح للمواطنين للحماية من الإصابة بضربات الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة ، وتضمنت النصائح الاكثار من شرب المياه أو السوائل بكميات كافية .

وطالبت الحملة المواطنين ، بعدم التواجد فى أماكن سيئة التهوية والاستحمام يوميا بماء فاتر مع ارتداء ملابس خفيفة ذات ألوان فاتحة ويفضل أن تكون قطنية وعند الشعور بالتعب يفضل الراحة فى مكان ظل وجيد التهوية .

وشملت النصائح ضرورة أن يتعرض الجسم للتكييف أو المروحة مع عدم المشى فى الشمس ، لمسافات طويلة واستخدام المظلة الشمسية أو القبعات لحماية الرأس من حرارة الشمس المباشرة .