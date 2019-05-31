وكيل صحة الأقصر يستقبل أهالى القرنة لحل مشاكلهم .. ويعلن تطوير المستشفى المركزى

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر،اجتماع مع وفد من أهالى مدينة القرنة غربى المحافظة،وذلك لبحث مطالبهم،بالإضافة إلى مقترحاتهم والمساهمات التي من المقرر قيامهم بها داخل مستشفى القرنة المركزي.

وخلال اللقاء وافق وكيل وزارة الصحة على مقترح عمل يوم مفتوح شهر لعقد لقاءات بالأهالي لبحث متطلبات والاستماع إلى شكاويهم ومقتراحاتهم،بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما وافق على إنشاء قسم للعلاج الطبيعي بالمستشفى مجاني، إضافة إلى دراسة مقترح انشاء صيدلية لصرف العلاج الخارجي بالمجان للأسر الفقيرة.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد خلال لقاؤه بالأهالي ، أنه من المقرر مد مستشفى القرنة بجهاز أشعة سونار وأخصائيين أشعة، للتقليل من تحويل حالات الطوارئ إلى مستشفى الأقصر العام أو الدولي، بالإضافة إلى مد قسم الحضانات بكبسولات للصفراء وجهاز تنفس صناعي، للحد من لجوء الأهالي للحضانات الخاصة أو نقلهم خارج المركز، و انتداب عدد من الأطباء بالأقسام التي تعاني من العجز، واستمرار التعاقد مع اساتذة من كليات الطب لتقديم أكبر كم من الخدمات المقدمة لمواطني مركز القرنة.

وحضر اللقاء كل من الدكتور حسام عبد الستار مدير مستشفى القرنة المركزي ، وتم خلاله تقديم عدة مقترحات للمساهمة في خطة تطوير مستشفى القرنة المركزي التي بدأتها مديرية الصحة بالأقصر خلال الفترة الماضية،وبحث أعضاء مجلس إدارة الجمعية التطوير التي تقوم بها المديرية واحتياجاتها،لقيام الجمعية خلال الفترة المقبلة بالمساهمة في عملية التطوير ورفع الكفاءة بما يتاح لها قانونيًا.