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وزير خارجية فنزويلا يدعو مبعوث الاتحاد الأوروبى لزيارة كاراكاس

الجمعة، 31 مايو 2019 10:46 م
وزير خارجية فنزويلا يدعو مبعوث الاتحاد الأوروبى لزيارة كاراكاس خورخى أرياسا
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن خورخى أرياسا، وزير خارجية فنزويلا، أن بلاده وجهت الدعوة إلى المبعوث الجديد للاتحاد الأوروبى لشؤون فنزويلا إنريكى إجليسياس لزيارتها.

 

وكتب أرياسا في حسابه على تويتر، أجرينا اتصالا هاتفيا عاجلا مع السيد إنريكي إجليسياس، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون فنزويلا، ذكرناه بصلاته بالبلاد وأطلعناه على سير عملية أوسلو (للتفاوض مع المعارضة) ووجنا إليه دعوة الرئيس نيكولاس مادورو لزيارة بلادنا بأسرع ما يمكن".

وزير خارجية فنزويلا
تغريدة وزير خارجية فنزويلا

 

وعين الاتحاد الأوروبى وزير خارجية أوروجواى الأسبق إنريكى إجليسياس، مبعوثا خاصا لشؤون فنزويلا بقرار من المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيريني الأسبوع الماضى.

 

 


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