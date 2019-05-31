وزارة التجارة الصينية تُعد قائمة بالكيانات الأجنبية غير الموثوق بها

بكين /أ ش أ/

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، إعداد قائمة بالكيانات الأجنبية غير الموثوق بها استنادا إلى القوانين واللوائح ذات الصلة.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ - فى تصريح اليوم - إن الشركات والمنظمات والأفراد الأجانب الذين لا يستجيبون لقواعد السوق وينتهكون روح العقد ويحظرون أو يخفضون لوازم الشركات الصينية لأغراض غير تجارية، ويضرون بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية سيضافون إلى قائمة الكيانات غير الموثوق بها، مضيفا أن تفاصيل هذه الإجراءات سيتم الإعلان عنها قريبا.