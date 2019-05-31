سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 10:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو جديد يظهر زحام المتسلقين للوصول إلى قمة "إفرست"

الجمعة، 31 مايو 2019 09:15 ص
فيديو جديد يظهر زحام المتسلقين للوصول إلى قمة "إفرست" افرست
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية فيديو جديد يظهر الازدحام الشديد الذى يواجهه المتسلقون لقمة إفرست مع محاولتهم الوصول لأعلى قمة فى العالم فى ظل موسم قياسى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Commando_Of_Mountain (@everester_rohtash_khileri_29) on

 
وكان 11 شخصا على الأقل قد توفوا على إفرست هذا الموسم، وهو أعلى معدل منذ عام 2015، مع إصدار الحكومة فى نيبال رقما قياسيا من التصاريح التى تسمح للمتسلقين بالصعود إلى القمة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Commando_Of_Mountain (@everester_rohtash_khileri_29) on

 
وقالت الصحيفة إن العديد من خبراء تسلق الجبال قد ألقوا باللوم على زيادة أعداد المتسلقين والقواعد الفضفاضة التى منحت تصاريح كثيرة، ما تسبب فى زيادة عدد الوفيات، إلا أن مسئولى الحكومة النيبالية قالت إن الطقس السيئ يحد من عدد الأيام التى يحاول فيها المتسلقون الوصول إلى القمة وهذا هو السبب.
 
إلا أن فيديو تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا يكشف الزحام الشديد للصعود لأعلى قمة فى العالم وتواجد المتسلقين فى ظروف صعبة فى انتظار التقدم إلى الأعلى.
 
ويظهر فى الفيديو صفا طويلا من المتسلقين الذين لا يتحركون فى انتظار الصعود إلى أعلى نقطة على سطح الأرض، والتى يصل ارتفاعها إلى 29 ألف قدم فوق سطح البحر، بين منطقة "كامب فور" الواقعة على ارتفاع 26.240 قدم وقمة "منطقة الموت".

افرست

تسلق الجبال

وفيات افرست

اعلى قمة فى العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف تحولت "افرست" من قمة العالم إلى نقطة الموت..الموسم الحالى الأعلى فى عدد الوفيات من المتسلقين منذ 4 سنوات بسبب البقاء لفترات طويلة فى ظروف صعبة..متخصصون يطالبون بإطالة موسم التسلق فى مايو لتخفيف الزحام

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:00 ص

شاهد.. متسلقو الجبال يعبرون ممر "هيلارى ستيب" تجاه قمة إفرست

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:23 ص

وفاة بريطانى أثناء هبوطه من قمة جبل إفرست وارتفاع حصيلة الموسم لـ18 شخص

السبت، 25 مايو 2019 04:01 م

وفاة 3 متسلقين هنود على منحدرات جبل إفرست وارتفاع حصيلة الموسم إلى 7 أشخاص

الجمعة، 24 مايو 2019 09:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

رسائل حاسمة من مجلس التعاون الخليجى فى قمة مكة.. الزيانى: على إيران تجنيب المنطقة مخاطر الحروب ووقف دعم المليشيات.. المجلس متماسك وهناك وحدة صف بين أعضائه.. ونحرص على استقرار وأمن و سلام المنطقة

رسائل حاسمة من مجلس التعاون الخليجى فى قمة مكة.. الزيانى: على إيران تجنيب المنطقة مخاطر الحروب ووقف دعم المليشيات.. المجلس متماسك وهناك وحدة صف بين أعضائه.. ونحرص على استقرار وأمن و سلام المنطقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة