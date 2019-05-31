فيديو جديد يظهر زحام المتسلقين للوصول إلى قمة "إفرست"

كتبت ريم عبد الحميد

نشرت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية فيديو جديد يظهر الازدحام الشديد الذى يواجهه المتسلقون لقمة إفرست مع محاولتهم الوصول لأعلى قمة فى العالم فى ظل موسم قياسى.

وكان 11 شخصا على الأقل قد توفوا على إفرست هذا الموسم، وهو أعلى معدل منذ عام 2015، مع إصدار الحكومة فى نيبال رقما قياسيا من التصاريح التى تسمح للمتسلقين بالصعود إلى القمة.

وقالت الصحيفة إن العديد من خبراء تسلق الجبال قد ألقوا باللوم على زيادة أعداد المتسلقين والقواعد الفضفاضة التى منحت تصاريح كثيرة، ما تسبب فى زيادة عدد الوفيات، إلا أن مسئولى الحكومة النيبالية قالت إن الطقس السيئ يحد من عدد الأيام التى يحاول فيها المتسلقون الوصول إلى القمة وهذا هو السبب.

إلا أن فيديو تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا يكشف الزحام الشديد للصعود لأعلى قمة فى العالم وتواجد المتسلقين فى ظروف صعبة فى انتظار التقدم إلى الأعلى.

ويظهر فى الفيديو صفا طويلا من المتسلقين الذين لا يتحركون فى انتظار الصعود إلى أعلى نقطة على سطح الأرض، والتى يصل ارتفاعها إلى 29 ألف قدم فوق سطح البحر، بين منطقة "كامب فور" الواقعة على ارتفاع 26.240 قدم وقمة "منطقة الموت".