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فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع للمواطنين

الجمعة، 31 مايو 2019 06:00 ص
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع للمواطنين جمعية استهلاكية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تفتتح الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمنافذها، اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار طرح السلع للمواطنين، وكذلك اللحوم  والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه  الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن طرح كعك وبسكويت العيد بأسعار مناسبة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها وفروع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى حيث سيتم طرح كيلو البسكويت بسعر 50 جنيها، وبسعر 60 جنيها لكيلو الكعك السادة وكعك بالملبن 65 جنيها للكيلو وكعك بالمكسرات 90 جنيها للكيلو وبيتى فور سادة 65 جنيها للكيلو وبيتى فور لوكس 85 جنيها للكيلو وغريبة سادة 80 جنيها للكيلو وغريبة باللوز 90 جنيها للكيلو.


التموين

المصرية للجملة

المجمعات الاستهلاكية

الوجه القبلى

منتجات رمضان

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