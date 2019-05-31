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صور.. مسلمو العالم يؤدون صلاة أخر جمعة فى شهر رمضان الكريم

الجمعة، 31 مايو 2019 12:57 م
صور.. مسلمو العالم يؤدون صلاة أخر جمعة فى شهر رمضان الكريم صلاة أخر جمعة فى رمضان
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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أدى المسلمون حول العالم، اليوم صلاة أخر جمعة فى شهر رمضان الكريم، مودعين أخر جمعة فى الشهر المعظم فى عام 2019 ،وشهدت المساجد في عموم إندونيسيا ازدحامًا كبيرًا من المصلين في صلاة أخر جمعة بشهر رمضان المبارك، كما أدى آلاف الأشخاص صلاة الجمعة في مسجد الاستقلال بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، الذي يُعد أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا.

 

كما أدى المسلمون فى الهند صلاة ثانى جمعة فى رمضان مفترشون الشوارع والحارات بسبب العدد الكبير المؤدى للفريضة.

 

ومن فلسطين، توجه الآلاف فى حافلات من مختلف المدن والقرى والبلدات إلى المسجد الأقصى، وسط حصار الاحتلال الإسرائيلى.

صلاة الجمعة فى باكستان (1)
صلاة الجمعة فى باكستان 

 

صلاة الجمعة فى باكستان (2)
جانب من صلاة الجمعة فى باكستان

 

صلاة الجمعة فى باكستان (3)
صلاة أخر الجمعة فى باكستان 

 

صلاة الجمعة فى الهند
صلاة الجمعة فى الهند

 

صلاة الجمعة فى مساجد الهند
جانب من صلاة الجمعة فى مساجد الهند

 

مساجد الهند
مساجد الهند

 

المصلين يتوافدون فى فلسطين
المصلين يتوافدون فى فلسطين

 

توافد المصلين فى فلسطين
توافد المصلين فى فلسطين

 

توافد المصلين لصلاة أخر جمعة فى شهر رمضان الكريم فى فلسطين
توافد المصلين لصلاة أخر جمعة فى شهر رمضان الكريم فى فلسطين

 

جانب من صلاة الجمعة فى بنجلاديش
جانب من صلاة الجمعة فى بنجلاديش

 

صلاة الجمعة فى إندونيسيا
صلاة الجمعة فى إندونيسيا

 

صلاة الجمعة فى بنجلاديش
صلاة الجمعة فى بنجلاديش

 

مساجد بنجلاديش
مساجد بنجلاديش

 


مسلمو العالم

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