صور.. محافظ البحيرة يلتقى أهالى دمنهور للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم

البحيرة - ناصر جودة

التقى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عدد من مواطنى مدينة دمنهور للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم مع وعدهم بدراستها.

ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بالاستجابة الفورية للمطالب الخدمية العاجلة للاهالى.

جاء ذلك عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد عطا بمدينة دمنهور وسط جمع كبير من المصلين وقيادات المحافظة التنفيذية والدينية والأمنية .

وقام الشيخ محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بإلقاء خطبة الجمعة والتى دارت حول فضل العشر الأواخر من شهر رمضان وفضل ليلة القدر وأهمية إغتنام فضائل الشهر الكريم للإكثار من العبادات و التقرب إلى الله بسائر الطاعات .