صور.. استشهاد فتى فلسطينى خلال محاولته الوصول للصلاة فى المسجد الأقصى

كتب وكالات _ تصوير رويترز

استشهد طفل فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، شرق محافظة بيت لحم فى الضفة الغربية خلال محاولته الوصول إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه، وأكدت مصادر فلسطينية أن الاحتلال اطلق عليه الرصاص، عندما حاول تسلق السياج الأمنى وعبور الحدود إلى إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة..

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتى عبد الله لؤى غيث 15 عاما من محافظة الخليل برصاص قوات الاحتلال أثناء محاولته دخول القدس من منطقة واد الحمص فى بيت لحم.

وأصيب إسرائيليان أحدهما بجراح خطيرة، صباح اليوم الجمعة، قرب باب العامود فى مدينة القدس، فيما اعتقل جيش الاحتلال المنفذ بعد إطلاق النار عليه وإصابته.



استشهاد فتى فلسطين



استشهاد فتى فلسطينى برصاص الاحتلال



بكاء أقارب الفتى



بكاء ذوى الفتى الفلسطينى