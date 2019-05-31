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الجمعة، 31 مايو 2019 05:50 م
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صور.. استشهاد فتى فلسطينى خلال محاولته الوصول للصلاة فى المسجد الأقصى

الجمعة، 31 مايو 2019 05:42 م
صور.. استشهاد فتى فلسطينى خلال محاولته الوصول للصلاة فى المسجد الأقصى استشهاد فتى فلسطينى برصاص الاحتلال
كتب وكالات _ تصوير رويترز

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استشهد طفل فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، شرق محافظة بيت لحم فى الضفة الغربية خلال محاولته الوصول إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه، وأكدت مصادر فلسطينية أن الاحتلال اطلق عليه الرصاص، عندما حاول تسلق السياج الأمنى وعبور الحدود إلى إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة..

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتى عبد الله لؤى غيث 15 عاما من محافظة الخليل برصاص قوات الاحتلال أثناء محاولته دخول القدس من منطقة واد الحمص فى بيت لحم.

وأصيب إسرائيليان أحدهما بجراح خطيرة، صباح اليوم الجمعة، قرب باب العامود فى مدينة القدس، فيما اعتقل جيش الاحتلال المنفذ بعد إطلاق النار عليه وإصابته.

 

استشهاد فتى فلسطين
استشهاد فتى فلسطين

 

استشهاد فتى فلسطينى برصاص الاحتلال
استشهاد فتى فلسطينى برصاص الاحتلال

 

بكاء أقارب الفتى
بكاء أقارب الفتى

 

بكاء ذوى الفتى الفلسطينى
بكاء ذوى الفتى الفلسطينى

 

حمل جثمان الطفل
حمل جثمان الطفل

 


استشهاد فتى فلسطينى

المسجد الأقصى

الاحتلال

عنف الاحتلال

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