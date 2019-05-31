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الجمعة، 31 مايو 2019 04:17 م
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تموين قنا يشن حملات على المجمعات لتوفير احتياجات المواطنين فى العيد

الجمعة، 31 مايو 2019 03:57 م
تموين قنا يشن حملات على المجمعات لتوفير احتياجات المواطنين فى العيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد

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قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا، إن المديرية شنت حملات على الأسواق للتأكد من توافر اللحوم والدواجن المجمدة والسلع الأساسية بجميع المجمعات الاستهلاكية  وتوفير إحتياجات المحافظة من المواد البترولية والتأكد من المخزون الإحتياطي خلال اجازة عيد الفطر.

وأضاف وكيل وزارة التموين، بأن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا وجه بشن حملات دورية و تفعيل كافة أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز لضمان الانضباط والالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع الغذائية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان جودة وصلاحية السلع المتداولة.

 

 


تموين قنا

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