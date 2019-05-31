بزيت جوز الهند والألوفيرا.. تعرف على علاج ندبات الجروح

كتبت- نورا طارق

يعانى البعض من وجود ندبات مختلفة على الوجه نتيجة الإصابة بجروح فى الماضى، مما يتسبب فى الشعور بالإحراج أمام الأصدقاء والزملاء فى العمل، ولذلك يمكن التخلص من هذه المشكلة بطرق مختلفة، نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "healthline" .

طرق علاج ندبات الجروح :

الألوفيرا

ينصح بإستعمال الألوفيرا فى علاج الندبات من خلال إزالة الجزء الأخضر الداكن من ورقة الصبار.

- غسل الجل الأخضر الفاتح.

- ضع الجل مباشرة على ندبات بحركات دائرية.

- وبعد نصف ساعة، اغسل الجل بماء منعش بارد.

- كرر مرتين كل يوم.





فيتامين هـ

- اقطع كبسولة فيتامين E وضعها فوق الندبة لمدة 10 دقائق، ثم قم بتدليك الندبة بالزيت.

-بعد حوالي 20 دقيقة، قوم بغسل الزيت بالماء الدافئ.

- وكرر هذه الطريقة 3 مرات يومياً.

العسل

- ينصح بوضع العسل على الندبة قبل النوم .

- لف الندبة المغطاة بالعسل بضمادة.

- وعند الصباح ، انزع الضمادة واغسل العسل بالماء الدافئ، مع تكرار ذلك بشكل يومى.





زيت جوز الهند

- ينصح بتسخين بضع ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند .

-تدليك الندبة بالزيت لمدة 10 دقائق.

- ترك الزيت على الجلد ليمتصه وذلك لمدة ساعة على الأقل.

- تكرار استخدام الزيت بين مرتين إلى أربع مرات يومياً.

خل حمض التفاح

-مزج 4 ملاعق كبيرة من الماء مع ملعقتين كبيرتين من خل التفاح.

-غمس كرة قطنية في مزيج خل التفاح على الندبة.

- ترك البشرة حتى تجف، وتكرار ذلك بشكل يومى قبل النوم، وغسله عند الاستيقاظ من النوم .