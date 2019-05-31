سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 06:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

انتبه.. الكسر فى أي مكان بالجسم يقلل من كثافة العظام الكلية

الجمعة، 31 مايو 2019 05:30 ص
انتبه.. الكسر فى أي مكان بالجسم يقلل من كثافة العظام الكلية كسر العظام
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت الدراسة الجديدة من برنامج UC Davis Health، أن الكسور ترتبط بفقدان النظام التكوينى للعظام. 

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت الدراسة التى أشرف عليه باحثون أمريكيون أن كسر العظم يتسبب في فقدان كثافة العظام في جميع أنحاء الجسم ، وليس فقط بالقرب من موقع الكسر.

وتبدأ هذه الدراسة الطريق لإيجاد علاجات تحافظ على صحة الهيكل العظمي على المدى الطويل وتقلل من التعرض لكسور إضافية التى تسبب هشاشة العظام، والتي يتم تشخيصها عند فقدان الكثافة العظمية.

وقال "كريستيانسن"، الأستاذ المساعد لجراحة العظام في جامعة كاليفورنيا في ديفيس: "نعرف أن أحد الكسور يؤدي إلى الآخرين ، لكننا لم نعرف السبب، وإن عملنا هو الخطوة الأولى على طريق تحديد الآليات الخلوية لفقدان العظام".

واعتمدت الدراسة ، التي نشرت في مجلة هشاشة العظام الدولية، على حوالي 4000 مشارك في دراسة على هشاشة العظام ، وهي دراسة قائمة على الملاحظة للنساء المسنات ، شملت قياس كثافة عظام الورك (BMD) وتاريخ الكسور التي تم جمعها بانتظام على مدى 20 عامًا.

وأظهرت النتائج أن كثافة عظام الورك انخفضت مع مرور الوقت لجميع النساء في الدراسة، ولكن كان أعظم بالنسبة لأولئك الذين تعرضوا لكسور العظام فيما قبل، حتى لو لم يكن الكسر بالقرب من الورك. 


كسر العظام

هشاشة العظام

كثافة العظام

اصابات العظام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

القبض على هشام عشماوى ضربة كبرى للإخوان.. الإرهابى تخرج من مدرسة "تنظيم حسن البنا".. والجماعة اعتمدت عليه فى العمل المسلح واعترافاته تساهم فى تجفيف منابع تمويل الجماعة.. وخبراء:التنظيم يعيش حالة ارتباك

القبض على هشام عشماوى ضربة كبرى للإخوان.. الإرهابى تخرج من مدرسة "تنظيم حسن البنا".. والجماعة اعتمدت عليه فى العمل المسلح واعترافاته تساهم فى تجفيف منابع تمويل الجماعة.. وخبراء:التنظيم يعيش حالة ارتباك

سوبر كورة.. "منصور هيكسر السور".. شاهد رد فعل مرتضى بعد تعادل الزمالك

سوبر كورة.. "منصور هيكسر السور".. شاهد رد فعل مرتضى بعد تعادل الزمالك

267 مليون دولار إيرادات فيلم Aladdin حول العالم

267 مليون دولار إيرادات فيلم Aladdin حول العالم

فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين.. 40% من المدخنين "حاولوا الإقلاع ومعرفوش"

فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين.. 40% من المدخنين "حاولوا الإقلاع ومعرفوش"

5 أرقام صادمة عن المعتقلين فى تركيا.. تعرف على الأعداد

5 أرقام صادمة عن المعتقلين فى تركيا.. تعرف على الأعداد

السيسى من مكة المكرمة: العرب لن يقبلوا تهديد أمنهم القومي

السيسى من مكة المكرمة: العرب لن يقبلوا تهديد أمنهم القومي

تفاصيل خطة الحكومة المرسلة للبرلمان بشأن مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"

تفاصيل خطة الحكومة المرسلة للبرلمان بشأن مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"الإخوان وهيومان رايتس ووتش وبى بى سى" وجوه التحريض ضد مصر.. أعرف أزاى

"الإخوان وهيومان رايتس ووتش وبى بى سى" وجوه التحريض ضد مصر.. أعرف أزاى

إسترداد الأموال المهربة تنتهى من الفصل فى التصالح مع ثلاثة رجال أعمال.. اللجنة تخاطبت الدول الأجنبية لرفع الأسماء من قوائم تجميد الممتلكات.. وتواصل جهودها لرد 430 مليون فرنك من سويسرا

إسترداد الأموال المهربة تنتهى من الفصل فى التصالح مع ثلاثة رجال أعمال.. اللجنة تخاطبت الدول الأجنبية لرفع الأسماء من قوائم تجميد الممتلكات.. وتواصل جهودها لرد 430 مليون فرنك من سويسرا

السكة الحديد تبدأ اليوم حجز القطارات الإضافية ليوم 27 رمضان

السكة الحديد تبدأ اليوم حجز القطارات الإضافية ليوم 27 رمضان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة