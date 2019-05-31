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الجمعة، 31 مايو 2019 02:48 م
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القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى وهيروين فى الغربية

الجمعة، 31 مايو 2019 02:22 م
القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى وهيروين فى الغربية حبس -أرشيفية
الغربيه محمد طارق

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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة طنطا ، بمحافظة الغربية القبض على عاطل وبحوزته سلاح ناري وكمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه خلال حملة أمنية.
 
تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربيه اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربيه يفيد بتمكن الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا ، والنقيب محمد هارون معاون المباحث من ضبط  " ا.ع. م " وشهرته اسلام بطه 27 سنة، عاطل، ومقيم فى فيشا سليم مركز طنطا هارب من أحكام قضائية وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، طلقتين، 59 لفافة هيروين بقصد الإتجار. 
 
تم نقل المتهم لديوان المركز وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لاستكمال التحقيق.
 
 
 
 

هيروين

مواد مخدره

مباحث الغربيه

سلاح ناري

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