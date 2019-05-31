القبض على تاجر بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى فى المعصرة

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على تاجر مواد مخدرات وبحوزته 10 قطع حشيش قبل بيعها على عملائه فى المعصرة، وحرر محضر بالواقعة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط تاجر مواد مخدرة سبق اتهامه فى العديد من القضايا، أثناء تواجده فى أحد الشوارع قبل بيعه مواد مخدرة على عملائه، وضبط هاتف محمول وسلاح نارى ومبلغ مالى.

بمواجهته، اعترف بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.