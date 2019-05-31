العثور على جثة شاب فى أحد شوارع الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، فجر اليوم الجمعة، على جثة شاب بأحد شوارع مدينة الغردقة، وتم نقل الجثة لمستشفى الغردقة العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

ورد بلاغ لمباحث قسم شرطة أول الغردقة بالعثور على جثة شاب فى العقد الرابع من العمر بمنطقة الكنيسة بالسقالة، تبين أنه يدعى "محمد.ا" 32 سنة، مقيم محافظة الغربية ويعمل فى أحد الفنادق السياحية.

وبالكشف على الجثة تبين أنه تعاطى جرعة زائدة من الهيروين، ما تسبب فى وفاته، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.