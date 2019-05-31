الدولار يفقد 10 قروش بالبنك المركزى خلال أسبوع.. ويصل لـ16.83 جنيه للبيع

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى، بقيمة 10 قروش خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليصل إلى 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع، مقارنة بسعر 16.83 جنيها للشراء، و 16.93 جنيها للبيع، ونعرض سعر الدولار فى عدد من البنوك.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.73 جنيه للشراء.
16.83 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.75 جنيه للشراء.
16.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر16.75 جنيه للشراء.
16.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة16.75 جنيه للشراء.
16.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.81 جنيه للشراء.
16.90 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.7 جنيه للشراء.
16.8 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.72 جنيه للشراء.
16.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة16.70 جنيه للشراء.
16.80 جنيه للبيع.
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