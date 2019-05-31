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الإمارات تتحرى هلال شهر شوال الإثنين المقبل

الجمعة، 31 مايو 2019 11:55 م
الإمارات تتحرى هلال شهر شوال الإثنين المقبل هلال _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أصدر سلطان بن سعيد البادى الظاهرى وزير العدل الإماراتى، قرارا بتشكيل لجنة تحرى رؤية هلال شهر شوال يوم الإثنين 29 من رمضان 1440 هجرية الموافق الثالث من يونيو 2019 على أن تجتمع بعد صلاة المغرب.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، "وام"، تضم اللجنة - التى يرأسها معالى وزير العدل - سعادة المستشار محمد حمد البادى رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وسعادة المستشار يوسف سعيد العبرى وكيل دائرة القضاء فى أبوظبي، وسعادة الدكتور فاروق حمادة المستشار الدينى فى ديوان ولى عهد أبو ظبي، والمستشار على الشاعر الظاهرى مدير إدارة التفتيش القضائى فى دائرة القضاء فى أبوظبي، والمستشار محمد اليدالى بن محمد المفتى الشرعى فى دائرة القضاء فى أبوظبى و المستشار محمد سعد رئيس محكمة استئناف أبوظبى فى دائرة القضاء و المستشار يوسف حسن رجب رئيس استئناف فى محكمة استئناف رأس الخيمة و سعادة المهندس خلفان سلطان النعيمى رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك و المستشار طالب محمد الشحى مستشار الشئون الإسلامية فى الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف، ومحمد سهيل المهيرى مدير مركز اليسيلى - دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيرى فى دبي، والدكتور أحمد محمد سليمان الأهدل كبير الوعاظ فى دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيرى فى دبي، والدكتور سالم محمد الدوبى عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والمهندس صخر سيف عبد الله نائب رئيس جمعية الإمارات للفلك.

ونص القرار على أن تقوم جميع المحاكم الشرعية فى الدولة بتحرى الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها وعلى لجنة تحرى الشهور القمرية بدائرة القضاء فى أبوظبى فى "المناطق الوسطى والعين والظفرة" بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية فى جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

 


الإمارات

أخبار الإمارات

هلال شهر شوال

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