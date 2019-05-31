اسباب التهاب الحلق عديدة منها الأنفلونزا أو الحمى الغدية

كتبت فاطمة خليل

التهاب الحلق من المشاكل الصحية الشائعة التى تسبب لك الألم عند تناول الطعام أو التحدث، وقد يكون التهاب الحلق من أعراض الأنفلونزا أونزلة برد، ولكن هناك أسباب عديدة لالتهاب الحلق، فى هذا التقرير نتعرف على اسباب التهاب الحلق.



التهاب الحلق

اسباب التهاب الحلق



ذكر موقع medical news today، أن الأسباب الشائعة لالتهاب الحلق تشمل العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الأنفلونزا، أو البكتيريا، ومعظم التهاب الحلق ليس خطيراً ، لكن الأعراض الشديدة يمكن أن تجعل التنفس صعبًا.

الفيروسات والبكتيريا هما سببان شائعان لالتهاب الحلق.



ما هى اسباب التهاب الحلق

أولاَ: الفيروسات



التهاب الحلق ناتج عن الالتهابات الفيروسية، مثل:

-نزلات البرد.

-الإنفلونزا.

-فيروس إبشتاين بار (EBV)، الذي يؤدي إلى زيادة عدد كريات الدم البيضاء، المعروف أحيانًا باسم الحمى الغدية.

-إذا كانت الأعراض شديدة ، يجب عليك زيارة الطبيب، ومع ذلك ، لن يصف الطبيب المضادات الحيوية لفيروس.

ثانياً البكتيريا



"بكتيريا الحلق" هو ​​نوع شائع من التهاب الحلق ينتج عن التعرض لسلالة من بكتيريا المكورات العقدية، ويسمى التهاب الحلق البكتيرى.

وتشمل الأعراض:

-حمى وارتفاع درجة الحرارة.

-بقع بيضاء على الحلق.

-تورم أو غدد طرية في منطقة الرقبة.

- قد يحتاج الشخص إلى مضادات حيوية لمحاربة العدوى ومنع المضاعفات.

- في الأطفال، يمكن أن يزيد التهاب الحلق غير المعالَج من خطر الإصابة بالحمى الروماتيزمية أو التهاب الكلى.

-تمثل بكتيريا الحلق ما بين 20 إلى 30٪ من التهاب الحلق عند الأطفال و 5-15٪ عند البالغين، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC).



التهاب الحلق

من الأسباب الشائعة الأخرى لالتهاب الحلق ما يلي:

-الحساسية

-تهيج ناتج عن الحرارة أو الملوثات أو المواد الكيميائية

-ارتجاع المرئ، عندما تأتي أحماض المعدة إلى الجزء الخلفي من الحلق.

-الهواء البارد.

-تشمل الحالات الأكثر شدة ولكنها أقل شيوعًا والتي قد تشمل التهاب الحلق ما يلي:

عدوى فيروس نقص المناعة البشرية

أورام الحلق واللسان أو الحنجرة

التهاب لسان المزمار، وهو التهاب نادر في الحنجرة يمكن أن يكون خطيرًا حيث يمكن أن يؤدي التهاب وتورم لساق المزمار إلى إغلاق مجرى الهواء، مما يجعل التنفس صعبًا.