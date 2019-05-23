سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 02:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

5 علامات أن عندك التهاب الحلق البكتيرى ومحتاج مضاد حيوى

الخميس، 23 مايو 2019 12:33 ص
5 علامات أن عندك التهاب الحلق البكتيرى ومحتاج مضاد حيوى التهاب الحلق - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل
إضافة تعليق

التهاب الحلق العقدى هو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الحلق، لكنه يمكن أن يكون أحد أكثر الأعراض المؤلمة، ومن أعراضه المميزة الأخرى: تورم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدى الأحمر فى فمك، ونستعرض فى هذا التقرير أبرز علامات وأعراض التهاب الحلق العقدى، بحسب موقع "woman health".

وينتج التهاب الحلق العقدى عن نوع من البكتيريا تدعى المجموعة أ، وإذا تركت دون علاج، فقد تسبب أيضًا مشاكل خطيرة، مثل الحمى الروماتيزمية وتلف صمام القلب وتسمم الدم أو التسمم بالدم، ويمكن علاجها بالمضادات الحيوية.

التهاب الحلق الناتج عن بكتيريا
التهاب الحلق الناتج عن بكتيريا

 

اعراض التهاب الحلق العقدى
 

-التهاب الحلق، أحد الأعراض المبكرة لالتهاب الحلق البكتيرى، ويجعل من المؤلم البلع، عادة ما يحدث التهاب الحلق الناجم عن بكتيريا سريعاً، وليس ببطء  ويدوم أكثر من يوم أو يومين. تورم الغدد الليمفاوية أسفل عنقك، يشير التورم إلى أن جسمك يجهز الخلايا المناعية لمحاربة العدوى، فى حالة التهاب الحلق، عادة ما تكون الغدد الليمفاوية الموجودة فى مقدمة عنقك متورمة ومؤلمة.

-الحمى والسخونية من المؤشرات على حدوث التهاب الحلق يمكن أن يساعد وجود الحمى على التمييز بين الإصابة بالتهاب الحلق الناجم عن نزلة البرد التى لا تسبب عادة ارتفاعًا فى درجة الحرارة.

-تضخم اللوزتين والتهابهما، اللوزتين هى عقد ليمفاوية فى الجزء الخلفى من الفم وهى تتضخم مع التهاب الحلق (أفتح فمك على نطاق واسع وألمع الضوء مباشرةً أو ارتدّه من المرآة قد تبدو اللوزتين أيضًا باللون الأحمر أو تحتوى على بقع أو خطوط بيضاء).

-طفح أحمر فى اتجاه الجزء الخلفى من سقف الفم يظهر عند الأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق، وطفح جلدى أحمر على الجلد ناجم أيضًا عن مجموعة بكتيريا A.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

لو معندكش برد ولا أنفلونزا.. ما أسباب التهاب الحلق المستمر؟

صحتك فى وصفة..العسل والماء الدافئ لعلاج التهاب الحلق

صحتك فى وصفة.. شاى الثوم والبصل لعلاج التهاب الحلق

مش بس دور برد.. 5 أسباب محتملة لالتهاب الحلق

التهاب الحلق العقدى

اعراض التهاب الحلق البكتيري

صحة

الصحة

اخبار الصحة

التهاب الحلق


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

آخر تطورات أزمة هواوى مع الحكومة الأمريكية .. مستخدمو الهواتف ببريطانيا يتدافعون لبيعها والشركات اليابانية فى طريقها لوقف التعامل معها.. والشركة تحاول النجاة بنظام تشغيل جديد.. ومشكلة التطبيقات تنذر بفشله

آخر تطورات أزمة هواوى مع الحكومة الأمريكية .. مستخدمو الهواتف ببريطانيا يتدافعون لبيعها والشركات اليابانية فى طريقها لوقف التعامل معها.. والشركة تحاول النجاة بنظام تشغيل جديد.. ومشكلة التطبيقات تنذر بفشله

صور وفيديو.. "مجهولون فى الأرض مشهورون فى السماء".. الشيخ إبراهيم البلتاجى صوت الشباب بالإسكندرية.. ختم حفظ القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. ويؤكد: أتمنى أصبح المسئول عن مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات

صور وفيديو.. "مجهولون فى الأرض مشهورون فى السماء".. الشيخ إبراهيم البلتاجى صوت الشباب بالإسكندرية.. ختم حفظ القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. ويؤكد: أتمنى أصبح المسئول عن مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات

دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

شارك بالتصويت لـ "محمد صلاح" على أفضل لاعب وأجمل هدف بموسم ليفربول

شارك بالتصويت لـ "محمد صلاح" على أفضل لاعب وأجمل هدف بموسم ليفربول

الرجوع الى أعلى الصفحة