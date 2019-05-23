5 علامات أن عندك التهاب الحلق البكتيرى ومحتاج مضاد حيوى

كتبت فاطمة خليل

التهاب الحلق العقدى هو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الحلق، لكنه يمكن أن يكون أحد أكثر الأعراض المؤلمة، ومن أعراضه المميزة الأخرى: تورم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدى الأحمر فى فمك، ونستعرض فى هذا التقرير أبرز علامات وأعراض التهاب الحلق العقدى، بحسب موقع "woman health".

وينتج التهاب الحلق العقدى عن نوع من البكتيريا تدعى المجموعة أ، وإذا تركت دون علاج، فقد تسبب أيضًا مشاكل خطيرة، مثل الحمى الروماتيزمية وتلف صمام القلب وتسمم الدم أو التسمم بالدم، ويمكن علاجها بالمضادات الحيوية.



التهاب الحلق الناتج عن بكتيريا

اعراض التهاب الحلق العقدى



-التهاب الحلق، أحد الأعراض المبكرة لالتهاب الحلق البكتيرى، ويجعل من المؤلم البلع، عادة ما يحدث التهاب الحلق الناجم عن بكتيريا سريعاً، وليس ببطء ويدوم أكثر من يوم أو يومين. تورم الغدد الليمفاوية أسفل عنقك، يشير التورم إلى أن جسمك يجهز الخلايا المناعية لمحاربة العدوى، فى حالة التهاب الحلق، عادة ما تكون الغدد الليمفاوية الموجودة فى مقدمة عنقك متورمة ومؤلمة.

-الحمى والسخونية من المؤشرات على حدوث التهاب الحلق يمكن أن يساعد وجود الحمى على التمييز بين الإصابة بالتهاب الحلق الناجم عن نزلة البرد التى لا تسبب عادة ارتفاعًا فى درجة الحرارة.

-تضخم اللوزتين والتهابهما، اللوزتين هى عقد ليمفاوية فى الجزء الخلفى من الفم وهى تتضخم مع التهاب الحلق (أفتح فمك على نطاق واسع وألمع الضوء مباشرةً أو ارتدّه من المرآة قد تبدو اللوزتين أيضًا باللون الأحمر أو تحتوى على بقع أو خطوط بيضاء).

-طفح أحمر فى اتجاه الجزء الخلفى من سقف الفم يظهر عند الأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق، وطفح جلدى أحمر على الجلد ناجم أيضًا عن مجموعة بكتيريا A.