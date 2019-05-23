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ميكس التهاب الحلق والصداع..تعرف على أسباب الإصابة بهما معا

الخميس، 23 مايو 2019 04:30 ص
ميكس التهاب الحلق والصداع..تعرف على أسباب الإصابة بهما معا التهاب الحلق
كتبت هند عادل
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فى بعض الأحيان قد تواجه التهابًا في الحلق مصاحبا للصداع ، والسبب وراء ذلك هو الإصابة بإلتهابات بكتيرية أو فيروسية مما يجعل الأمر صعب للغاية، ففكلتا العرضين تجعل الشخص المصاب بهما غير قادر على القيام بأى عمل ،وفقا لموقع " healthline"

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اسباب الإصابة بإلتهاب الحلق والصداع

عدوى فيروسية

يمكن أن تسبب العديد من الالتهابات الفيروسية الشائعة حدوث التهاب في الحلق مع صداع مثل الأنفلونزا ، نزلات البرد

الالتهابات البكتيرية

يمكن للعدوى البكتيرية أن تسبب التهاب الحلق والصداع، أكثر أنواع البكتيريا المسببة لهذه الأعراض هي البكتيريا العقدية، ويسمى التهاب الحلق الناجم عن بكتيريا "بكتيريا الحلق" ، يعاني حوالي 1 من كل 10 أشخاص من البالغين و 3 من كل 10 من الأطفال من هذا النوع من البكتيريا .

الحساسية

تحدث الحساسية عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع مادة غير ضارة مثل حبوب اللقاح أو الحيوانات الأليفة، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من التهاب في الحلق وصداع في بعض الحالات.

إلتهاب اللوزتين

توجد اللوزتين في الجزء الخلفي من الحلق، عندما يحدث التهاب اللوزتين، وغالبًا ما تكون الحالة ناجمة عن عدوى فيروسية أو بكتيرية، فالتهاب الحلق والصداع هما من الأعراض الشائعة لالتهاب اللوزتين.

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خراج البريتونسيلار

يمكن أن تحدث خراجات البريتونسيلار وراء اللوزتين كمضاعفات لالتهاب اللوزتين مما يصاحبه الشعور بألم فى الحلق وصداع معا

سرطان الرأس والعنق

يمكن أن يؤثر السرطان على مناطق مختلفة من الرأس والعنق ، بما فى ذلك الحلق

 


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