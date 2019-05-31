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ارتفاع عدد ضحايا غرق عبارة الموصل بالعراق لـ125 شخصا بعد العثور على جثة جديدة

الجمعة، 31 مايو 2019 02:22 م
ارتفاع عدد ضحايا غرق عبارة الموصل بالعراق لـ125 شخصا بعد العثور على جثة جديدة البحث عن ضحايا عبارة الموصل - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مصدر أمنى عراقى، اليوم الجمعة، العثور على جثة جديدة من ضحايا حادثة العبارة فى الموصل، وبذلك يرتفع عدد ضحايا غرق العبارة إلى 125 شخصا.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة السومرية نيوز "العراقية" - إن قوات الغواصين انتشلت جثة جديدة تعود لرجل كبير فى العمر من ضحايا حادثة العبارة فى منطقة البوسيف ضمن مدينة الموصل".

يشار إلى أن فرق الغواصين تتمكن ما بين يوم وآخر من العثور على جثث من ضحايا العبارة الذين لقوا مصرعهم غرقا فى الـ21 من شهر مارس الماضى، وفُقد آخرون إثر انقلاب العبارة فى مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالى العراق.

وصوت مجلس النواب العراقى - إثر حادث العبارة التى كانت تقل قرابة 200 شخص - على إقالة محافظ نينوي، نوفل العاكوب، ونائبيه من مناصبهم، وإصدار مذكرة قبض بحق المحافظ وعدد من موظفى المحافظة.

 

 

 


غرق عبارة الموصل

غرق عبارة فى العراق

السلطات العراقية

الشرطة العراقية

ضحايا عبارة الموصل

مجلس النواب العراقى

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