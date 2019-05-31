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أخبار × 24 ساعة.. إنهاء تطوير طريق"بنها ـ المنصورة" بـ1.2 مليار جنيه أكتوبر المقبل

الجمعة، 31 مايو 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. إنهاء تطوير طريق"بنها ـ المنصورة" بـ1.2 مليار جنيه أكتوبر المقبل طريق بنها - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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