مقتل 5 على الأقل وإصابة 18 آخرين فى انفجار 7 عبوات ناسفة بسوق بكركوك العراق

كتب محمد جمال ووكالات

قتل 5 أشخاص على الأقل و أصيب 18 آخرين فى تفجيرات بمحافظة كركوك العراقية، حسبما ذكرت وكالة ويترز للأنباء، وأعلن مصدر أمنى عراقى لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، عن انفجار 7 عبوات ناسفة فى شارع القدس التجاري وسط المدينة.