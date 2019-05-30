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مستشار الأمن القومى الأمريكى يقول التهديد الإيرانى لم ينته

الخميس، 30 مايو 2019 05:35 م
مستشار الأمن القومى الأمريكى يقول التهديد الإيرانى لم ينته مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
رويترز
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 قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الخميس إن التهديد الإيراني لم ينته لكن التحرك الأمريكي السريع للرد ساعد في ردعه.

وأرسل الجيش الأمريكي قوات، منها حاملة طائرات وقاذفات بي-52، للشرق الأوسط في خطوة قال مسؤولون أمريكيون إنها تهدف لمواجهة "مؤشرات واضحة" على تهديدات من إيران للقوات الأمريكية بالمنطقة.

وقال بولتون للصحفيين خلال زيارة إلى لندن "لا أعتقد أن التهديد انتهى، لكن أعتقد أن بوسعك القول أن الرد السريع ونشر (قوات) وغيرها من الخطوات التي اتخذناها ساعدت في الردع."

وعندما سئل إن كان هناك خلاف بينه وبين الرئيس دونالد ترامب، الذي قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في إيران، قال بولتون "السياسة التي ننتهجها ليست سياسة تغيير نظام. هذا هو الواقع وينبغي للجميع أن يفهموه بهذه الطريقة".

وأضاف أن من المحتمل عرض أدلة على مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل تثبت ضلوع إيران في هجمات على ناقلات نفط بالخليج هذا الشهر.

وقال بولتون "لا أعتقد أن أي شخص مطلع على الوضع في المنطقة، سواء فحص الأدلة أو لا، خلص إلى أي نتيجة أخرى مخالفة (للقول بأن) هذه الهجمات نفذتها إيران أو وكلاء لها".

 


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جون بولتون

إيران

حاملة طائرات


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