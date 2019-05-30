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محافظ المنوفية يعقد اجتماعا لمناقشة لوضع حلول لمشاكل قطاع الطرق

الخميس، 30 مايو 2019 07:30 م
محافظ المنوفية يعقد اجتماعا لمناقشة لوضع حلول لمشاكل قطاع الطرق جانب من الاجتماع
المنوفية _محمد فتحى
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عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اجتماعاً لمناقشة المشاكل الخاصة بقطاع الطرق بدائرة المحافظة والعمل على إيجاد حلول لها لتحسين الحالة العامة للطرق بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومدير مشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ورئيس شركة كهرباء المنوفية ، وشركة غاز مصر ، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام .

حيث ناقش الاجتماع المشكلات الخاصة بقطاع الطرق وسبل رفع كفاءتها وتحسين الحالة العامة لها  بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وكذلك ضرورة التنسيق بين جميع الجهات والأجهزة التنفيذية لترتيب الأعمال وتحديد موعد الانتهاء من أى أعمال تتم بالطرق حتى يتسنى لمديرية الطرق إعادة رصف الطريق مرة أخرى  .

هذا وقد وجه محافظ المنوفية بحصر جميع الطرق الرئيسية المطلوب رصفها على مستوى المحافظة وإخطار المرافق للانتهاء من أعمالها بهذه الطرق حتى يتم الرصف ، كما وجه بسرعة الانتهاء من إزالة كافة المشكلات والمعوقات التى تعوق دون الانتهاء من طريق شبين الكوم – طملاى.

وأكد المحافظ أن أعمال رصف الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة وهى أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة .

كما أصدر، محافظ المنوفية تعليمات مشدده لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن  بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومديرية الأمن وذلك لعمل حملة إبادة لجميع الكلاب الضالة بنطاق المحافظة للقضاء على هذه الظاهرة وتحقيق الأمن والحماية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده محافظ المنوفية اليوم بحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة ومديري مديريات الزراعة والطب البيطري والدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة واللواء عماد وسيلي نائب مدير أمن المنوفية  ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .

وكلف محافظ المنوفية بعمل تقرير مفصل بالنتائج والأعداد وما تحققه الحملة في القضاء علي جميع الكلاب الضالة وعرضة علية يومياً .

ومن جانبه أوضح الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية أن المديرية تعمل على تنفيذ برامج شهرية بصفة منتظمة بجميع الإدارات البيطرية بالمراكز والمدن والقري للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة باستخدام طلقات الخرطوش والمادة السامة ، وأضاف أنه يتم الإستجابة الفورية حال تلقى اى شكوى من المواطنين .

كما أوضحت الدكتورة رشا خضر علي أن دور مديرية الصحة يتمثل في توفير الأمصال ومتابعة الحالات ، كما إستعرضت لبعض الحالات التي تم عقرها من قبل بعض الكلاب الضالة وما تم إتخاذة معها من إجراءات طبية متبعه  وتطعيمها ضد السعار.

وأكد محافظ المنوفية على أنه لاتهاون مع أى قضية تضر بمصلحة وسلامة وأمن المواطن، مشيرا إلى أن رضا وسلامة المواطن هما أول اهتماماته ولابد من التعاون والتنسيق مع كافة الاجهزة والجهات المعنية للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة .


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