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محافظ الغربية: مليار و900 مليون جنيه استثمارات الخطة العامة للمحافظة

الخميس، 30 مايو 2019 03:36 ص
محافظ الغربية: مليار و900 مليون جنيه استثمارات الخطة العامة للمحافظة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة
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أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة 90%  للعام المالى 2018/2019 ونسبة تنفيذ مشروعات المديريات والهيئات 98% وتنفيذ الخطة العامة للمحافظة 97% باستثمارات تعادل مليار و900 مليون جنيه.

وأشار محافظ الغربية إلي أنة طلب مدير هيئة الطرق والكبارى بعرض تقرير تفصيلى عن الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية الخاصة بالهيئة بالمحافظة وأسباب التأخر فى تنفيذها مع سرعة الانتهاء من رصف طريق محلة ابوعلى بالمحلة الكبرى.

 


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